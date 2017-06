| Sven Warnecke

Langenhagen

Die Langenhagener Polizei warnt vor falschen "Kollegen", die aktuell die Stadt unsicher machen. Mehrere Anrufe und Anzeigen - speziell von älteren Frauen - sind am Donnerstagabend bei der hiesigen Wache eingegangen. Größte Vorsicht ist geboten.

Langenhagen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen hatten am Donnerstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr mehrere Bürger sich an die Wache des Kommissariats gewandt und Fragen zu etlichen Anrufen vermeintlicher Polizisten gestellt. Diese hätten sich am Donnerstagabend im gesamten Stadtgebiet speziell an ältere Langenhagener gerichtet, berichtet der Sprecher anschließend dieser Zeitung.

Während der Anrufe seiner "Kollegen" wurden etwa Fragen zu den Vermögensverhältnissen und zu der Wohnsituation gestellt. "Jedoch wurden bislang keine Taten mit einer Geldübergabe oder einer Forderung der Geldüberweisung bekannt", betont der Langenhagener Polizeisprecher am Donnerstagabend weiter. Gleichwohl hätten die Angerufenen die Telefonate teilweise als Scherz aufgefasst, andere ältere Menschen seien indes verunsichert worden. Und die Polizei nimmt das ernst und warnt vor den vermeintlichen Polizeibeamten.

Deshalb appelliert die Polizei, sich prinzipiell den Dienstausweis der Beamten zeigen zu lassen - im Zweifel bei der Wache unter Telefon (0511) 1094215 anzurufen.

Bereits am Mittwoch hatten sich Trickbetrüger in Garbsen als Handwerker ausgegeben und dabei eine 82 Jahre alte Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Frau büßte Schmuck und etwa 5000 Euro Bargeld ein.