Die Rauchsäule ist weithin sichtbar.© Feuerwehr Godshorn

| Sven Warnecke

Langenhagen

Feuerwehr rückt wegen brennender Abfälle an

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Sonntagabend wegen starker Rauchentwicklung an die Straße Alt-Godshorn ausgerückt. Dort wurde offenbar illegal Grünabfall verbrannt. Nun wird die Langenhagener Stadtverwaltung prüfen, ob sie die Kosten des Einsatzes dem Verursacher in Rechnung stellen kann.