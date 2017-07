Die Feuerwehr muss am Freitagabend ein brennendes Auto in einer Hoteltiefgarage am Flughafen löschen.© Florian Bierschwale (Feuerwehr)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Feuerwehr löscht Auto in Hoteltiefgarage

Die Feuerwehr Langenhagen ist wegen eines brennendes Autos am Freitag in einer Hoteltiefgarage an den Flughafen gerufen worden. Menschen waren nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Hasse nicht in Gefahr.