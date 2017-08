Der stark gefährdete Laubfrosch ist auch in Kananohe beheimatet.© Privat

Langenhagen

NABU sucht freiwillige Helfer

Um die Artenvielfalt an den Langenhagener Kleingewässern zu erhalten, bittet der Naturschutzbund (Nabu) um Hilfe. Am Samstag, 19. August, findet von 10 bis 14 Uhr ein Pflegeeinsatz in Kananohe statt. Freiwillige Helfer können den NABU unterstützen und einen Beitrag zur Arterhaltung leisten.