Zwölf Naturfreunde unterstützen den Nabu Langenhagen beim Pflegeeinsatz.© Mario Moers

Langenhagen

Der Nabu entkusselt die Hasenheide

Kaum anderswo in der Region leben so viele Laubfrösche wie in der Kananoher Hasenheide. Sieben sommertrockene Tümpel schaffen dort einen idealen Lebensraum für die gefährdeten Amphibien. Ohne die Unterstützung des Menschen könnte die sensible Landschaft der Hasenheide allerdings nicht existieren.