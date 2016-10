In der Stadtbibliothek hat der Kiepenkasper zwei Auftritte. © privat

Langenhagen

Der Kiepenkasper spielt in der Bibliothek

Er ist seit Jahren Stammgast in der Stadtbibliothek Langenhagen: Von daher versteht es sich von selbst, dass es auch in diesem Herbst ein Wiedersehen mit dem Kiepenkasper gibt. Am Mittwoch, 30. November, gibt es gleich zwei Theatervorstellungen für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren.