Weil Anwohner und Passanten immer wieder Altglas auf, neben und vor die Container am Söseweg gestellt haben, geben Stadt und Aha jetzt den Containerstandort auf.© Bismark

| Antje Bismark

Langenhagen

Stadt gibt Containerplatz am Söseweg auf

Im dritten Jahr in Folge lösen Stadt und Abfallentsorger (Aha) einen Wertstoffsammelplatz in der Kernstadt auf: Ab Mittwoch, 6. September, können Anwohner und Passanten ihre leeren Flaschen und Gläser nicht mehr am Söseweg entsorgen.