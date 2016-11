Der Kammerchor Acûstico bringt weihnachtliche Klänge nach Engelbostel.© Privat

Langenhagen

Kammerchor stimmt auf Weihnachten ein

Der Kammerchor Acûstico aus Hannover ist am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, zu Gast in der Martinskirche in Engelbostel. Auf dem Programm stehen ab 20 Uhr alte und neue Advents- und Weihnachtslieder.