Auch Bubble Soccer probieren die sportbegeisterten Frauen auf dem Rasen gern aus.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Langenhagen

Zum Zumba zieht es die Hälfte der Frauen

Es ist der einzige Frauensporttag in der Region, und das Mitmachangebot ist diesmal superschnell ausgebucht. Etwa 480 Sportbegeisterte sind am Sonnabend auf Einladung des Regionssportbundes beim SC Langenhagen zur Stelle, 123 von ihnen erstmals. 20 Kursleiter bieten alte und neue Sportarten an.