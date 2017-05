Miroslav Grahovac (von links), Mike Turnbull und Florian Stubenvoll sind das Trio Vinorosso. Sie treten am 9. Juni beim Akkordeon-Club Langenhagen auf.© privat

Langenhagen

Trio Vinorosso konzertiert beim Akkordeon-Club

Erfolg macht Lust auf mehr Erfolg: Der Akkordeon-Club Langenhagen organisiert für Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, ein weiteres Hauskonzert in seinen Räumen an der Karl-Kellner-Straße 105g. Das Trio Vinorosso macht dann die Musik. Der Eintritt ist frei, der Klub bittet um Spenden in den „Wanderzylinder“.