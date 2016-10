Langenhagen

Auf der Suche nach der Modell-Schule

Drei Schulen müssen in Langenhagen grundlegend neu gestaltet werden. Eine 22-köpfige Delegation aus Langenhagen hat sich dazu vier modellhafte Schulen in Nordrhein-Westfalen angeschaut. Es war eine so spannende wie lehrhafte Reise von einem Extrem zum anderen.