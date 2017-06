Nichts geht mehr - kein Zelt bleibt trocken: Nach den heftigen Niederschlägen fährt die Langenhagener Jugendfeuerwehr nach Hause.© Timo Felker (Feuerwehr)

| Sven Warnecke

Langenhagen

Die Feuerwehr-Kinder kommen heim

Seit einer Woche sind 26 Kinder der Jugendfeuerwehr Langenhagen im sogenannten Regionszeltlager in Neustadt am Rübenberge. Jetzt haben die Verantwortlichen angesichts des Dauerregens am Freitagabend die Konsequenzen gezogen. Die Kinder kommen nun heim.