Langenhagen

Das sind die Lebensretter vom Bahnhof-Mitte

Bescheidene Schutzengel an Gleis 2: Ein Bundespolizist und ein Unbekannter retten am Bahnhof-Mitte in Langenhagen einem anderen Menschen das Leben. Dieser war am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr auf die Gleise gestürzt und hatte sich eine schwere Platzwunde am Kopf zugezogen.