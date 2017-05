Die jugendlichen Schwimmer winken aus dem Waldsee fröhlich in Richtung Ufer.© Stephan Hartung

Langenhagen

Rettungsschwimmer entern den Waldsee

Eine Woche nachdem die DLRG-Ortsgruppe in Langenhagen am Silbersee in die Saison gestartet ist, hat nun auch die Ortsgruppe Krähenwinkel ihren Wachdienst offiziell gestartet. Am Waldsee sprangen dafür mehrere Jugendlichen symbolisch ins kalte Nass.