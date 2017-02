Loreen fasziniert mit einer rasanten Hula-Hoop-Show.© privat

Langenhagen

Menschen, Tiere & Faszinationen

Manege frei für Artistik und Show für alle Sinne: Vom 9. bis zum 12. Februar gastiert der Circus Belly an der Pferderennbahn in Langenhagen. Der Zirkus entführt sein Publikum in die Welt von "Fluch der Karibik", "Spiderman" und "Aladin".