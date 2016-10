Ein Rettungswagen hat einen Verletzten in ein Krankenhaus eingeliefert - unter Polizeischutz.© Symbolbild (Archiv)

Langenhagen

Bundespolizist wird zum Lebensretter

Ein Verletzter hat am Sonntagmorgen in Langenhagen einen Schutzengel gehabt. Bei dem handelt es sich um einen Bundespolizisten, der gerade mit der S-Bahn auf dem Weg zu seiner Dienststelle am Flughafen war und den jungen und verletzten Mann aus dem Gleisbett gezogen hat.