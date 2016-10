| Sybille Heine

Langenhagen

Kunst und Handwerk geht immer

Die Jahresausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide am Ewigkeitssonntag im November ist seit 30 Jahren bei Kunstfreunden ein fester Termin. In diesem Jahr musste die Ausstellung verschoben werden, weil an Feiertagen ein Verkauf, der drei Stunden überschreitet, verboten ist.