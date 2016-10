Sag´s mit Blumen: Jan van Egmond hört Ende Oktober auf.© Holger Hollemann

Langenhagen

Blumen-Jan verabschiedet sich

Die Langenhagener haben ihn in ihr Herz geschlossen, doch nun ist der Abschied gekommen. Jan van Egmond hört nach 40 Jahren auf. Am heutigen Dienstag und am kommenden Sonnabend ist der Blumenverkäufer zum letzten Mal auf dem Wochenmarkt in Langenhagen anzutreffen.