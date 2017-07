Vor der Kulisse des Godshorner Gewerbegebietes leuchtet derzeit das kräftige Blau der Kornblumen. Autofahrer und Insekten finden das gut.© PATRICIA CHADDE

Langenhagen

Blaue Pracht im Kornfeld lockt Insekten

Autofahrer werfen einen Blick auf die prächtig blühenden Kornblumen am Südrand der Langenhagener Straße. Der Anblick ist ungewöhnlich. Wer aus der Vogelperspektive an der Fußgängerbrücke hinabschaut, entdeckt außerdem einen farbenprächtigen Blühstreifen in dem verschiedene Insekten summen.