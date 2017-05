Die kälteunempfindlichen Rettungsschwimmer lassen sich auch von nur 14 Grad "warmem" Wasser nicht schocken.© privat

| Roman Rose

Langenhagen

So viele Retter wie noch nie beim Anschwimmen

Das war frisch: Am Sonnabend hat der Wachdienstbetrieb der DLRG Langenhagen am Silbersee begonnen, und zum offiziellen Anschwimmen sprangen 30 Rettungsschwimmer um 15 Uhr in das nur 14 Grad Celsius kalte Wasser.