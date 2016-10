Julian Böhm wird die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags im CCL als Pirat unterhalten.© Privat

Langenhagen

Herbstfest und verkaufsoffener Sonntag am CCL

In und um das City Center Langenhagen ist am Wochenende viel los. Das Herbstfest lockt am Sonnabend wie auch am Sonntag die kleinen und großen Besucher auf den Marktplatz. Das Angebot am zweiten Tag wird noch durch einen verkaufsoffenen Sonntag ergänzt.