Die Konfirmanden des Jahrgangs 1957 mit Pastor Maximilian Schaeffer vor der Godshorner Kapelle.© Privat

Langenhagen

Zuckerkuchen zur Diamantenen Konfirmation

Vor 60 Jahren fand in der damals noch jungen Godshorner Kirchengemeinde die erste Konfirmation statt. Am Sonntag, 20. August, haben deshalb bei einem Festgottesdienst die silbernen, goldenen und diamantenen Konfirmanden ihr Jubiläum gefeiert. Zwei Jubilare erinnern sich an die Konfirmationszeit.