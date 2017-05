Alle sieben Sirenen in Langenhagens Stadtzentrum werden testweise in Betrieb genommen.© Symbolbild (Archiv)

| Rebekka Neander

Langenhagen

Alarm ist in der Stadt nur zur Probe

Wenn am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Kernstadt alle sieben Sirenen aufheulen werden, müssen sich die Langenhagener keine Sorgen machen. Die Stadt unterzieht all diese technischen Anlagen lediglich einer Probe, heißt es aus dem Rathaus.