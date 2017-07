© Symbolbild/Archiv

Langenhagen

44-Jähriger nach Grillunfall in Lebensgefahr

Ein 44-Jähriger hat sich beim Anzünden eines Grills am Sonntagnachmittag in Langenhagen schwerste Verbrennungen zugezogen und schwebt nun in Lebensgefahr. Um die Glut weiter anzufachen, nutzte er Brennspiritus. Ein 45-jähriger Bekannter versuchte die Flammen zu löschen und verletzte sich dabei leicht.