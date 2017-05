Badeunfall

Tragisches Ende eines Sommertages: Feuerwehrtaucher zogen gestern einen jungen Mann (Anfang 20) aus dem Silbersee (Langenhagen) an Land.

Langenhagen. Kurz nach 23 Uhr wurden die Taucher endlich fündig - es war wahrscheinlich zu spät. "Wir haben eine männliche Person vom Grund des Sees geborgen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Der junge Mann, der Anfang 20 ist, wurde 60 Meter vom Ufer entfernt gefunden, "in einer Tiefe von drei bis vier Metern", so der Sprecher.

Bei der Polizei ging der Notruf um 21.31 Uhr ein. Mehrere Badegäste hätten übereinstimmend darüber berichtet, dass ein Badegast nicht mehr aus dem Wasser gekommen sei, so die Polizei.

Für die Suchmaßnahmen leuchtete die Feuerwehr Langenhagen den See aus, dennoch blieb der Einsatz auch für die Taucher gefährlich. "Der Silbersee ist ziemlich tief, ist auch bekannt für seine Strömungen", sagte der Sprecher.

Laut Feuerwehr soll es nicht ungewöhnlich sein, dass an heißen Sommerabenden auch zu einer so späten Uhrzeit noch Badegäste am Silbersee sind.