Der Stückenfeldteich ist von etlichen Enten bevölkert. Mitte Oktober wurden dort einige tote Tiere aufgefunden.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Enten waren vermutlich mit Bakterien infiziert

Die Enten, die Mitte Oktober tot am Stückenfeldteich aufgefunden wurden, könnten an einer Infektionskrankheit gestorben sein. Nach Angaben der Region Hannover wurde in drei der sechs untersuchten Tiere Bakterien gefunden. Die Stadt Laatzen will nun prüfen lassen, ob das Teichwasser belastet ist.