Helga Büschking (Rethen, von links), Heinrich Hennies (Ingeln-Oesselse) und Alexander Muschal (Laatzen) bleiben voraussichtlich im Amt, Silke Rehmert soll am Montag neue Ortsbürgermeisterin von Gleidingen werden.© privat

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Zwei Frauen und zwei Männer führen die Ortsräte

Nach dem Rat treten ab nächster Woche auch die vier Laatzener Ortsräte erstmals nach der Kommunalwahl zusammen. Den Anfang macht der Ortsrat, in dem ein Wechsel bevorsteht: In Gleidingen wird mit Silke Rehmert voraussichtlich erstmals eine Frau an der Spitze stehen.