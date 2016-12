Zahlreiche Besucher schauen auf dem Weihnachtsmarkt in Ingeln-Oesselse den Auftritten in der Scheune zu. © Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Ingeln-Oesselse

Gute Stimmung beim Weihnachtsmarkt auf dem Hof

Mit viel Musik und in toller Atmosphäre haben sich etliche Gäste des Weihnachtsmarkts in Ingeln-Oesselse auf das Fest eingestimmt. Der Schützenverein Oesselse hatte die Veranstaltung am Sonnabend auf dem Hof Hennies organisiert.