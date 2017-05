Jugend-Aktiv-Park: Der diesseits des Weges gelegene, etwa 6500 Quadratmeter große nordöstliche Bereich des Abenteuerspielplatzes an der Würzburger Straße soll in den nächsten zwei Jahren aufgewertet werden. Bei einem Workshop am Mittwoch, 10. Mai, im Stadthaus bitten Verwaltung und Planer die Bürger und vor allem Jugendliche um Ideen.© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

Workshop: Jugendliche sollen Aktiv-Park mitgestalten

Der rund einen Hektar große Abenteuerspielplatz an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte soll bis 2019 zu einem Jugend-Aktiv-Park teils umgestaltet werden. Welche Ideen haben Bürger und vor allem Jugendliche? Das will die Stadt am Mittwoch, 10. Mai, ab 18 Uhr bei einem Workshop im Stadthaus wissen.