Der neue JU-Vorstand in Laatzen: Maximilian Last (von links), Johanna Wallbaum, Paul Derabin, Hai Ho Tanh, Thomas Hoppe, Felix Naumann, Nils Janisch und Andreas Wedler.© privat

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Wechsel an der Spitze der Jungen Union

Die Junge Union in Laatzen hat einen neuen Vorsitzenden. Felix Naumann ist bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag an die Spitze der CDU-Jugendorganisation gewählt worden. Er übernimmt die Nachfolge von Janine Jackstat, die das Amt im vergangenen Jahr inne hatte.