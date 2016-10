Brotreste schaden den Tieren mehr als sie nützen: Wasservögel vertragen das Salz darin schlecht.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Warum Enten nicht gefüttert werden sollten

Woran die Enten am Stückenfeldteich gestorben sind, ist weiterhin unklar - die Untersuchung dauert noch an. Die Stadt Laatzen will jetzt jedoch per Schild erreichen, dass die Tiere nicht mehr gefüttert werden. Das Anreichen von Brot und Co. kann bei den Vögeln für Krankheiten sorgen.