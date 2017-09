An der Haltestelle Orpheusweg ist ein 17-Jähriger überfallen worden.© Dorndorf

Gleidingen

17-Jähriger wird überfallen und ausgeraubt

Raubüberfall in Gleidingen: Vier Unbekannte haben am Montagabend einen 17-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Orpheusweg überfallen und dessen Rucksack geraubt. Der bärtige Hauptangreifer soll etwa 18 Jahre und 1,70 Meter groß sein. Er trug eine weiße Trainingsjacke mit der Aufschrift "Paris".