Symbolbild Trickbetrug.© dpa (Julian Stratenschulte)

Laatzen-Mitte

Trickbetrüger bringen 84-Jährige um Ersparnisse

Erst in der Vorwoche warnte die Polizei vor Trickbetrügern, die als falsche Polizisten bei vornehmlichen älteren Menschen anrufen und versuchen an deren Geld zu kommen. In mindestens einem Fall hat die Masche funktioniert: Die Betrüger brachen eine 84-Jährige in Laatzen-Mitte um deren Ersparnisse.