"Lebendig wäre er mir lieber gewesen": Jagdpächter Siegfried-Karl Guder zeigt den etwa ein Meter langen und geschätzt 10 Kilogramm schweren Kadaver eines Fischotters, den ein Hundespaziergänger am Mittwochmorgen am Ufer der Leine in Alt-Laatzen gefunden und gemeldet hatte.© Astrid Köhler

Alt-Laatzen

Kadaver von Fischotter in Leinemasch entdeckt

Für den erfahrenen Jagdpächter Siegfried Karl Guder ist es eine kleine Sensation: Erstmals hat der 71-Jährige am Mittwoch einen Fischotter in der Alt-Laatzener Leinemasch gesehen – allerdings ist das Tier bereits seit mehreren Tagen tot. Eine Hundespaziergängerin hatte den Fund am Morgen gemeldet.