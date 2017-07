Die Gemeinschaftsunterkunft an der Hildesheimer Straße öffnet am Freitag ihre Türen für interessierte Besucher.© Kim Gallop

| Johannes Dorndorf

Rethen

Tag der offenen Tür in neuer Flüchtlingsunterkunft

Die neue Flüchtlingsunterkunft an der Hildesheimer Straße in Rethen ist fertiggestellt und soll am 1. August ihren Betrieb aufnehmen. Vorher können sich Laatzens Bürger ein Bild von den Räumen machen: Für Freitag, 28. Juli, lädt die Stadt zum Tag der offenen Tür ein.