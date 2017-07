Elektrorennwagen im Test: Das von Studenten aus Göttingen und Hildesheim als Team Blue Flash HAWK entwickelte Fahrzeug E-HAWK17 wird am Montag auf dem Fahrsicherheitsgelände des ADAC in Rethen genauestens geprüft. In rund einer Wochen wird es sein erstes Rennen des Formular Student Konstruktionswettbewerbs in Italien fahren und im August dann in Hockenheim auf die Strecke gehen. Hinter dem Steuer des Elektrorennautos nimmt auch der junge Rennfahrer Emil Lindholm Platz, der mit dem ADAC NSA/Attempto Racing-Team bereits das zweite Jahr in Folge in der GT-Masters-Serie startet.© Astrid Köhler