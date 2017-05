Bei der Premiere des Frühlingsfrühstücks vor zwei Jahren speisten rund 100 Gäste unter freiem Himmel. Mit dabei war auch Drehorgelspieler Karl-Heinz Rudo.© privat

| Johannes Dorndorf

Grasdorf

Stiftungen laden zu Frühstück vor der Kirche ein

Zum zweiten Mal bieten die beiden Stiftungen "Grasdorf an der Leine" und "Dorfkirche St. Marien zu Grasdorf" am 11. Juni ein Frühlingsfrühstück vor der Grasdorfer Kirche an. Tische, Bänke und Programm werden gestellt, die Teilnehmer müssen nur ihr Essen mitbringen - und sich vorher anmelden.