Bürgermeister Jürgen Köhne (von links) mit seinen bei der konstituierenden Ratssitzung gewählten Stellvertretern Angelika Rohde, Ernesto Nebot und Gerd Apportin.© Astrid Köhler

Laatzen

Stellvertretende Bürgermeister nehmen Arbeit auf

Drei Stellvertreter stehen Laatzens Bürgermeister in den nächsten fünf Jahren zur Seite: Ernesto Nebot (SPD), Angelika Rohde (CDU) und Gerd Apportin (Grüne). Alle drei sind in der konstituierenden Ratssitzung wie erwartet und ohne Gegenstimmen gewählt worden. Der erste Termin im Amt ist am Dienstag.