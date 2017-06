Ein Ehepaar zeigt seine Eheringe.© dpa (Frank Leonhardt)

Laatzen

Standesamt vergibt ab Juli Trautermine für 2018

Wer 2018 in den vielzitierten Hafen der Ehe einlaufen und sich in Laatzen standesamtlich mit seiner oder seinem Liebsten vermählen will, den wird das folgende Angebot der hiesigen Stadtverwaltung interessieren: Ab 1. Juli können Paare ihren Wunschtermin für die standesamtliche Trauung reservieren.