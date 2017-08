Die Stadtbahnen fahren auf der Hildesheimer Straße in Grasdorf am Dienstag immer noch Tempo 20, obwohl die Strecke längst für die normale Geschwindigkeit freigegeben ist.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Grasdorf

Bahnen fahren langsamer, als die Stadt erlaubt

Seit Donnerstagabend können die Stadtbahnen in Grasdorf wieder in normaler Geschwindigkeit den eingestürzten Aldi-Markt an der Hildesheimer Straße passieren. Bis zur Üstra hat sich das allerdings offenbar noch nicht herumgesprochen: Noch immer herrscht auf der Strecke Tempo 20.