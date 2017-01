Die Straßenreinigung, wie hier die Säuberung der Gossen durch den Bauhof mit einer Kehrmaschine, wird im nächsten Jahr etwas teurer.© Kai Knoche

| Johannes Dorndorf

Laatzen

Gebühren: Stadt sieht OVG-Urteil gelassen

Die Gebühren für die Straßenreinigung sind in Kommunen wie Barsinghausen ungerecht geregelt - das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Montag entschieden. In Laatzen sieht man das Urteil gelassen: Die eigene Satzung weise die kritisierten Mängel nicht auf. Nachgerechnet wird trotzdem neu.