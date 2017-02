Die bisherigen Pläne sahen vor, den dritten Bauabschnitt des Stadthauses auf der quadratischen Grünfläche vor dem Stadthaus (Bildmitte) zu errichten. Nun plant die Stadt, den Kubus als Anbau an die bestehende Kita Marktplatz (im Bild: nach rechts) zu verschieben.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Stadt plant drei neue Standorte für Kitas

In Laatzen-Mitte fehlen 150 Kita-Plätze. Die Stadt will deshalb drei Einrichtungen eröffnen oder erweitern sowie mehrere Übergangsgruppen schaffen - drei Standorte kommen so neu hinzu. Am Dienstag sprachen sich Fachausschuss und Ortsrat für ein neues Kita-Gebäude auf dem Marktplatz aus.