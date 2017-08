Beim Giebel des eingestürzten Aldi-Markt besteht laut Gutachter keine Umsturzgefahr, so dass die Stadt die Hildesheimer Straße wieder freigeben kann.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Grasdorf

Stadt gibt Verkehr auf Hildesheimer wieder frei

Der Verkehr vor dem eingestürzten Aldi-Markt auf der Hildesheimer Straße kann in Kürze wieder normal rollen: Die Stadt Laatzen will noch am Donnerstag die Sperrung aufheben. Am Nachmittag hatte der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige Grünes Licht gegeben.