Noch wird sie vom Grundstückseigentümer geduldet, doch mit dem Baubeginn des neue Quartiers 2017 wird die Wertstoffinsel an dieser Stelle des Alten Marktes aufgelöst. Die Stadt hat verschiedene andere Standorte geprüft und hält unter bestimmten Voraussetzungen auch die Installation sogenannter Unterflurcontainer für möglich.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Alt-Laatzen

Unterflurcontainer sind Option für Wertstoffinsel

In Amsterdam gibt es sie häufig, in Deutschland noch eher selten: in die Erde eingelassene Altglascontainer, die oberirdisch wie Mülleimer aussehen. Die Stadt Laatzen hat nun im Zuge des Wandels am Alten Markt die Installation der ersten Unterflurcontainer angeregt.