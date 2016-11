Stimmungsvoll beleuchtet: der Civitan-Hain und eine Kunstinstallation aus verschiedenen Holzarten.© Torsten Lippelt

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Stadt bietet wieder Lichtführungen im Park an

Mit der früh einsetzenden Dunkelheit beginnt im Park der Sinne wieder die Saison der Lichtführungen. In den nächsten Wochen können Interessierte an vier Terminen das Lighting Design der Grünanlage bewundern. Auftakt ist am Freitag, 11. November.