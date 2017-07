Symbolbild Wahlhelfer.© Oliver Kühn (Archiv)

Laatzen

Stadt sucht Wahlhelfer für Bundestagswahl

Am 24. September, wird in Deutschland der neue Bundestag gewählt. Damit die Stimmenabgabe und -auszählung in den Laatzener Wahllokalen an dem Sonntag ordnungsgemäß über die Bühne gehen, benötigt die Stadt noch Wahlhelfer. Interessierte können sich im Rathaus melden unter Telefon (0511) 82055555.