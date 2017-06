Pastor Burkhard Straeck weiht das sanierte und frisch vergoldete Kreuz, bevor es wieder auf die Turmspitze der St.-Marien-Kirche kommt.© Stephanie Zerm

Grasdorf

Das Kreuz ist wieder obenauf

Zwei Monate war der Kirchturm der St.-Marien-Kirche oben ohne. So lange hat die Restaurierung des vergoldeten Kreuzes gedauert. Am Donnerstagvormittag haben Arbeiter es wieder an seinem angestammten Platz in rund 15 Metern Höhe auf dem Kirchturm installiert.