Hans-Friedrich Wullkopf (links) und Jürgen Mroz (rechts) überreichen Stadthausleiterin Heike Scheunert und Laatzens stellvertretendem Bürgermeister Ernesto Nebot Urkunde und Plakette.© Stephanie Zerm

Laatzen-Mitte

Sozialverband zeichnet Stadthaus aus

Das Stadthaus liegt in Punkto Inklusion ganz weit vorn. Es zählt zu zehn Einrichtungen in der gesamten Region, die in den vergangenen drei Jahren vom Sozialverband Deutschland ausgezeichnet worden sind. Am Dienstag hat er die Plakette "Ein gutes Beispiel" im Stadthaus angebracht.