Es darf mitgesungen werden: Mit seinen flotten Seemannsliedern begeisterte der Sarstedter Shanty-Chor bereits im vergangenen Jahr die Zuhörer in der St.-Nicolai-Kirche.© Torsten Lippelt (Archiv)

Ingeln-Oesselse

Shanty-Chor Sarstedt singt vom weiten Meer

Lieder von Sonne, Wind und dem weiten Meer können Besucher am Sonntag, 30. Oktober, in der St.-Nicolai-Kirche in Ingeln-Oesselse hören. Ab 17 Uhr präsentiert der Shanty-Chor Sarstedt dort ein breites Repertoire an Seemannsliedern.