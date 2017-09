© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte /Gleidingen

Demenzwoche: Seniorenbüro lädt zu Vorträgen ein

Mit zwei kostenlosen Vortragsveranstaltungen in Gleidingen und Laatzen-Mitte beteiligt sich die Stadt Laatzen in diesem Jahr an der bundesweiten Woche der Demenz, die vom 18. bis 24. September dauert.